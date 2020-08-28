العقوري يطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيس مجلس النواب

طبرق-العنوان

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الخميس، برفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الآن بوجيا، لبحث العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل. وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.