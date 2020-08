قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن بلاده

ستبذل جهودا من أجل تهيئة الظروف لعقد مباحثات مباشرة بين تركيا واليونان بغية حل الصراع

شرق المتوسط.

وأضاف ماس في تصريح له قبيل انطلاق اجتماع غير رسمي لوزراء

خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الألمانية برلين، إن ألمانيا ستقدم جميع أنواع

المساهمات لتجنب مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وتابع ماس أن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع، وهذا

ما قاله الطرفان اليوناني والتركي لدى المباحثات في أثينا وأنقرة، مؤكدا أنه لا أحد

يريد حل صراع شرقي المتوسط عبر السفن الحربية؛ ولذا ينبغي إجراء مباحثات مباشرة بين

أثينا وأنقرة.

وأشار ماس إلى أن وقف المناورات العسكرية شرقي المتوسط شرط

مسبق لإطلاق المباحثات التركية اليونانية، ويمكن للطرفين أن يساهما بذلك، وهذا يفتح

الطريق أمام المباحثات الدبلوماسية، محذرا من أنه عندما تتواجه السفن الحربية شرقي

المتوسط، فحتما لن تجلس الأطراف على طاولة الحوار.

The post ماس: سنبذل جهودا لتجنب مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان شرق المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24