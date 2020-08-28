الدرسي يجري زيارة لفرع الهلال الأحمر بنغازي

قام الأمين العام للأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، برفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالأمانة العامة، بزيارة لفرع الهلال الأحمر بنغازي، التي تعدّ الزيارة الرسمية الأولى من قبل الأمين العام للفرع.

واستقبل مدير الفرع، قيس الفاخري، والمتطوعين بالهلال الأحمر بنغازي، وعدد من مدراء الفروع، الأمين العام،

نوقش خلال الزيارة، أبرز التحديات التي يمر بها المتطوعين والأعمال الإنسانية وعروض لأنشطة الفرع، كما أثني الأمين العام على دور المتطوعين البارز من خلال تقديم الخدمات الانسانية طيلة الفتره الماضية.

وفى الختام الزيارة، تم تكريم الأمين العام من قبل إدارة الفرع والمتطوعين.

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