أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، موضحة أنه تم القبض عليه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.

