وزير الخارجية الألماني: نزاع تركيا مع اليونان في “شرق المتوسط” بحاجة إلى حل

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي للنزاع بمنطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس للصحفيين، قبيل انطلاق اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضاف الوزير الألماني أن بلاده ستبذل جهودا من أجل تهيئة الظروف لعقد مباحثات مباشرة بين تركيا واليونان بغية حل الصراع شرق المتوسط.

وأكد أن ألمانيا ستقدم جميع أنواع المساهمات لتجنب مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وتابع: “نحن بحاجة إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع، وهذا ما قاله الطرفان اليوناني والتركي لدى مباحثاتي في أثينا وأنقرة، فلا أحد يريد حل صراع شرقي المتوسط عبر السفن الحربية؛ ولذا ينبغي إجراء مباحثات مباشرة بين أثينا وأنقرة”.

وقال إن “وقف المناورات العسكرية شرقي المتوسط شرق مسبق لإطلاق المباحثات (التركية اليونانية)، ويمكن للطرفين أن يساهما بذلك، وهذا يفتح الطريق أمام المباحثات الدبلوماسية”.

وحذّر ماس من أنه “عندما تتواجه السفن الحربية شرقي المتوسط، فحتما لن تجلس الأطراف على طاولة الحوار”.