ليبيا الان

وزير الخارجية الألماني: نزاع تركيا مع اليونان في “شرق المتوسط” بحاجة إلى حل

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي للنزاع بمنطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس للصحفيين، قبيل انطلاق اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضاف الوزير الألماني أن بلاده ستبذل جهودا من أجل تهيئة الظروف لعقد مباحثات مباشرة بين تركيا واليونان بغية حل الصراع شرق المتوسط.

وأكد أن ألمانيا ستقدم جميع أنواع المساهمات لتجنب مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وتابع: “نحن بحاجة إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع، وهذا ما قاله الطرفان اليوناني والتركي لدى مباحثاتي في أثينا وأنقرة، فلا أحد يريد حل صراع شرقي المتوسط عبر السفن الحربية؛ ولذا ينبغي إجراء مباحثات مباشرة بين أثينا وأنقرة”.

وقال إن “وقف المناورات العسكرية شرقي المتوسط شرق مسبق لإطلاق المباحثات (التركية اليونانية)، ويمكن للطرفين أن يساهما بذلك، وهذا يفتح الطريق أمام المباحثات الدبلوماسية”.

وحذّر ماس من أنه “عندما تتواجه السفن الحربية شرقي المتوسط، فحتما لن تجلس الأطراف على طاولة الحوار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تركيا ليست لها اي مشاكل مع اليونان – فقط التدخلات الإسرائيلية هي التي جعلت من اليونان بلد فاشل اقتصاديا – وخاصة لعد الحراءق المفتعلة وكذلك الألمان –
    الان ألمانيا نفسها اصبحتً مستهدفة من الاحزاب اليهودية المتطرفة – والاحزاب اليهودية يريدون الانتقام من الألمان وزعزعة اقتصادهم بحجة ان اليهود ضد النازيين – وان الشعب الألماني باكمله شعب نازي والفرنسيين يساعدونهم على ذلك خفية وبعيدا عن الأنظار – فقط لمنع القرار بوقف إطلاق النار في ليبيا – بحيث انزابطوف الاخر المدعوم من مصر وإسرائيل والإمارات يحاولون فقط كسب الوقت لقتل المدنيين كما فعلوا في اليمن والبحرين وسوريا ومعظم الدول الاخرى . فهذه سياسة الصهاينة مزدوجة لكسب المال وبث الفوضى داخل الدول الامنة .

    رد