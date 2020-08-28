أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل 7 حالات وفاة و355

إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 3314 عينة خلال يوم أمس الخميس.

وأوضح المركز في بيان له أن العينات التي تم فحصها منها 1154 في المختبر

المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و252 في مختبر المركز المرجعي زليتن، و13 في مختبر

الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و400 في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية،

و747 في مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و91 بمختبر فرع المركز سبها، و327 في مختبر

فرع المركز الوطني مصراتة، و94 بمختبر فرع المركز الزاوية، و3 عينات في مختبر فرع

المركز غريان، و3 مختبر فرع المركز زوارة، وعينة واحدة بمختبر فرع المركز طبرق،

و29 في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وأضاف البيان أن

2759 عينة جاءت سلبية و 355 كانت نتائجها إيجابية، منها 225 حالة جديدة و130 حالة

لمخالطين، مؤكدا تسجيل 7 حالات وفاة و101 حالة شفاء .

The post الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 7 حالات وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24