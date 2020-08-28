“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 355 إصابة جديدة بـ”كورونا” و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 7 حالات وفاة، و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح “المركز الوطني” أنه استلم أمس الخميس عدد (3114) عينة وبعد إجراء الفحص تبين سلبية (2759) وعدد (355) عينة موجبة.

وأوضح “المركز الوطني” أنه تم تسجيل عدد 101 حالة شفاء و7 حالات وفاة في مدن (سبها – القره بوللي – مصراتة – زليتن – غريان – الجفرة).

وأشار “المركز الوطني” إلى أن العينات التي تم استلامها كانت موزعة كالتالي: (طرابلس عدد (1154) عينة- زليتن عدد (252) عينة – منفذ امساعد عدد (13) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة – مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (747) عينة – مختبر فرع المركز سبها عدد (91) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (327) عينة – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز غريان عدد (3) عينات – مختبر فرع المركز زوارة عدد (3) عينات – مختبر فرع المركز طبرق عدد (1) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (29) عينة).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات في ليبيا حتى الأن وصل إلى 12,629، والحالات النشطة 11,093، والمتعافين 1,310، وإجمالي الوفيات 226.