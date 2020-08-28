طرابلس.. تحشيدات عسكرية لمنع تجمع متظاهري حراك 23 أغسطس

يشهد اليوم الخامس منذ بدء حراك 23 أغسطس تحشيدات عسكرية مكثفة تجوب شوارع العاصمة طرابس، يتزامن ذلك وقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بفرض حظر التجول لمدة أربعة أيام متتالية والذي يرى مراقبون أنه جاء لقمع الاحتجاجات المستمرة التي تنادي بمظاهرة مليونية لتحقيق أبسط مقومات الحياة.

وشهدت العاصمة ليلة أمس انتشاراً كثيفاً لأرتال محملة بالأسلحة الثقيلة وثّقتها الصور في شوارع متفرقة لمناطق عدة في طرابلس منها الدريبي وغوط الشعال وقرجي وجزيرة الفرناج، وتنادت أصوات من الحراك للخروج في مليونية تحقيق المطالب اليوم الجمعة.

ومن جهة أخرى شهدت بعض الشوارع خروج المتظاهرين الذين أضرموا النيران في إطارات السيارات تعبيرا عن استمرارهم في مطالب الحراك الذي جاء لتوفير أساسيات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وسيولة نقدية ومحاسبة رموز الفساد والسلطة.

وبدورها أصدرت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق بيانا قالت فيه إنها تستنكر قمع المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة وإطلاق الأعيرة النارية قائلة إن الداخلية رصدت من قام بالتعدي على المتظاهرين دون ذكر تبعيتها.

قبضة من حديد ونار في وجه الشباب العزل تفرض هيمنتها على شوارع العاصمة وتظهرها مقاطع الفيديو لتعكس وجه الهيمنة المفروضة على العاصمة، فيما لا يزال الشباب مصرا على المطالبة بإطلاق سراح رفقائهم ومحاسبة رموز الفساد والسلطة، والمضي قُدماً في توفير كافة سبل العيش الكريم بأبسط مقوماته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية