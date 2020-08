بلدي نالوت يبحث مشكلة نقص إمدادات المياه

بحث عميد المجلس البلدي نالوت، عبدالوهاب الحجام، سبل حل مشكلة نقص إمدادات

مياه الشرب بالبلدية، معلنا انطلاق تنفيد حفر ثلاث آبار مياه بداية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماعه في ديوان البلدية، مع كلا من مدير إدارة الموارد

المائية بالهيئة العامة للمياه، حامد القمودي وممثلي شركة الصافية لحفر وصيانة

الآبار المتعاقد معها من الهيئة لحفر الآبار الثلاث، حسب بيان المجلس على صفحته في

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع مشكلة حفر الآبار وفق المواصفات الفنية بهيئة المياه، حيث

أكد الحجام ضرورة دراسة المنطقة لمعرفة وتحديد أماكن تواجد المياه بالطرق

والأساليب العلمية الحديثة، والاتفاق على تحديد موعد للاجتماع مع رئيس الهيئة؛

للمساعدة في دراسة المنطقة لمعرفة مصادر المياه.

وتمثل أزمة المياه مشكلة مؤرقة لأهالي نالوت، الذين يشتكون منها بصفة

مستمرة منذ نحو تسع سنوات، واتخذ المجلس البلدي إجراءات في محاولة لحل الأزمة، إذ

قرر في 11 أبريل الماضي بدء أعمال صيانة «لشبكة المياه المتهالكة»

