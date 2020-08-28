داخلية الوفاق: نلاحق المتهمين في واقعة استهداف المتظاهرين

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه تم أمس الخميس، ضبط “أحد المشتبه فيهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء”.

وأوضحت في بيان أصدرته، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق باشرت الاستدلالات اللازمة وفي المواعيد المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإحالة نتائج الاستدلالات بالخصوص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من حيث الاختصاص الإداري، لافتة إلى أنه سيتم ملاحقة جميع “المتهمين” باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين السلميين انطلاقا من المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه الشعب الليبي.

وأهابت وزارة، في بيانها، بالمتظاهرين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والالتزام بمطالباتهم العادلة بـ “سلمية وعلى نحو حضاري وديمقراطي”.