ليبيا الان

داخلية الوفاق: نلاحق المتهمين في واقعة استهداف المتظاهرين

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه تم أمس الخميس، ضبط “أحد المشتبه فيهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء”.

وأوضحت في بيان أصدرته، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق باشرت الاستدلالات اللازمة وفي المواعيد المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإحالة نتائج الاستدلالات بالخصوص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من حيث الاختصاص الإداري، لافتة إلى أنه سيتم ملاحقة جميع “المتهمين” باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين السلميين انطلاقا من المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه الشعب الليبي.

وأهابت وزارة، في بيانها، بالمتظاهرين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والالتزام بمطالباتهم العادلة بـ “سلمية وعلى نحو حضاري وديمقراطي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يوجد تناقض في الموضوع اذا كانت الداخلية غير مدنية وجاء امر قمع المظاهرات من الداخلية بإطلاق النار على الشباب – وإدارة الداخلية تأخذ الأموار من مالطا وتونس ..!!!
    اذا الشعب الليبي هو الضحية … اذا كانت الداخلية تقتل الشباب في طرابلس وتتهمهم بإطلاق النار …
    فاذا الحرية في خطر ومن المهم تغيير ادارة الداخلية بشخص ليبي من منطقة اخرى – ليبيا يؤكد بها ضباط ليبيينً مسلمين شرفاء وعلى مقدرة عالية على ضبط المجتمع ومعرفة مطالب الشباب والتعامل معهم دون اي مصالح مادية كما يحصل الان ..!!!!كيف لوزير داخلية يجتمع مع سفراء لدول اخرى ويمثل لمطالبهم ..!!!!ماذا ترك للادارة الخارجية البلاد ..!!!

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