«داخلية الوفاق» تضبط متهما في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضبط أحد المتهمين في واقعة إطلاق النار على المنظاهرين بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس أمس الخميس.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات معه لتحديد هويته والجهة التابع لها، وبعدها سيحال إلى النيابة العامة بعد انتهاء الاستدلالات، التي ستقدم نتائجها إلى رئيس المجلس الرئاسي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين، وتهديد حياة المتظاهرين السلميين، داعية المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بمطالباتهم العادلة بسلمية، وعلى نحو حضاري وديمقراطي.

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