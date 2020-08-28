“شركة الكهرباء”: سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط الشرفة بمسافة 800 متر بدائرة توزيع الساحل

أكدت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صدر اليوم الجمعة، استمرار عمليات الاعتداء بالسرقة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إنه تم مساء أمس الخميس سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط الشرفة من 30 المزرعة تقدر بمسافة 800 متر بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب.

وحذرت الشركة العامة من أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء أصبحت حالة شبه يومية تقوم بها مجموعات من اللصوص ببعض المناطق.

كانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن سرقة 1900 متر من الأسلاك النحاسية في منطقة قصر الأخيار غربي البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن أشخاصًا مجهولين الهوية قاموا بسرقة الأسلاك تقدر بمسافة 1500 متر جهد عالي و400 متغط منخفض على الخط الرئيس أبو رحمة فرعية أبو رحمة تفريعة يوسف أبوسنينة جهد منخفض على محول بئر البلدية بمنطقة قصر أخيار، مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية للتدخل ومنع الإعتداءات التي من شأنها أن تؤثر على أداء الشبكة العامة وعملية طرح الأحمال في ظل العجز الحاصل بتوفير الكهرباء للمدن والمناطق.