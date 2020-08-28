«باشاغا»: ضبطنا «مشتبها واحدا» في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين وحددنا هويته

قال فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إنه تم ضبط أحد المشتبه فيهم، الخميس، في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في “ميدان الشهداء” بالعاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باشرت الاستدلالات مع المشتبه به بعد أن تم تحديد هويته والجهة التابع لها.

وتابع البيان:” سيتم إحالته للنيابة العامة بعد الانتهاء من الاستدلالات اللازمة وفي المواعيد المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإحالة نتائج الاستدلالات بالخصوص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من حيث الاختصاص الإداري.

وشدد “باشاغا” على ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين السلميين، زاعما أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه الشعب الليبي الذي لم نسمح بامتهان كرامته أو النيل من حقوقه الدستورية.

وأهاب “باشاغا” بالمتظاهرين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والالتزام بمطالباتهم العادلة والسلمية على نحو ديمقراطي وحضاري، على حد تعبيره.