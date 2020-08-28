وزير الدفاع التركي يستقبل «باشاغا» بمراسم رسمية في أنقرة

أفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في أنقرة.

وبحسب ما نقلته الوكالة التركية عن وزارة الدفاع، الجمعة، فإن أكار استقبل ضيفه الليبي بمراسم رسمية في مقر الوزارة.

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا، على حد تعبير الوكالة.

وكان باشاغا قد قال اليوم الجمعة، إنه تم ضبط أحد المشتبه فيهم، الخميس، في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في “ميدان الشهداء” بالعاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باشرت الاستدلالات مع المشتبه به بعد أن تم تحديد هويته والجهة التابع لها.

وكانت قد انطلقت عدد من المظاهرات ضد حكومة الوفاق، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

وتزامنت هذه المظاهرات مع احتجاجات مدينة الزاوية أيضا ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات ووزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.