ليبيا الان

باشاغا يلتقي وزير الدفاع التركي في أنقرة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال زيارته أنقرة اليوم الجمعة.

واستقبل أكار باشاغا بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية، حسب بيان الأخيرة، الذي نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.

يذكر أن الزيارة الأخيرة لباشاغا إلى أنقرة كانت في 20 يوليو الماضي، حيث شارك في اجتماع ثلاثي بأنقرة جمعه بخلوصي ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميلاري، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وأيضا مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ليست زيارة وزير ليبي لأنقره بل الصح هو انقره أستدعت عميل ليبي من آصل تركي للحضور الي تركيا لتكليفه بمهام عماله جديده بعد ان اشترت ذمته في السابق اذا كان الجد خائن فغالبا سيكون الحفيد خائن علي خطي جده لوجود الخيانه في جينات الدم فغالبا سلوك الأب والأبن لا يبتعدن كثيرا عن سلوك الجد فالسلوك الأنسان ثلثين منه مكتسب من جينات الجدود وثلث مكتسب من البيئه المحيطه فخيانة الوطن من بعض قبائل الغرب الليبي ليست وليدة اليوم بتسليم بعض الليبيين ليبيا الي تركيا علي طبق من ذهب مقابل مكاسب شخصيه ضيقه بل ان ظهور خوانه اليوم في الغرب الليبي ما هي إلا أمتداد لخيانة أجدادهم لليبيا بالأمس ففي 3 نوفمبر 1912 أقيم مؤتمر زعماء طرابلس بالعزيزية لبحث الخيارات المتاحة بعدما تنازلت تركيا عن ليبيا لمصلحة ايطاليا فاتجه زعماء طرابلس جميعا للصلح مع الطليان كرؤية بأن هذا هو الحل الافضل لهم بعد الموقف الحرج الذي وضعتهم فيه تركيا بإتجاهها للصلح مع الطليان. لقد نجح الطليان في اختراق القبائل الليبية في الغرب الليبي وتواصلوا مع شيوخ تلك القبائل مباشرة ونجحوا في تحييد عدد كبير من هذه القبائل واقناعها بعدم المشاركة في حركة الجهاد ضدهم، ومنح الطليان رواتب لشيوخ هذه القبائل واقنعوا العديد من ابناء قبائل الغرب الليبي بالانخراط في جيش أيطاليا كمجندين لليبيين وفتح الطليان معسكرات لتدريبهم مثل ما تركيا اليوم فتحت معسكرات في الغرب الليبي لتدريب العملاء علي أستخدام السلاح لتوجيهه الي صدور أخوانهم الليبيين في الجيش الوطني الليبي وقاموا الطليان آنذاك بإيفاد عدد من الخونه والعملاء للتدريب في ايطاليا، كما نشبت حروب قبلية في غرب البلاد بين القببله هذه والقبيله تلك بمعني آخر جاء كيد الليبين في بعضهم  مما ادت الى تخفيف الضغط على قوات الاحتلال الايطالي وتمكين ايطاليا من بسط سيطرتها على طرابلس واحتلال فزان، الامر الذي ادى الى انتهاء المقاومة مبكرا جدا في اقليمي طرابلس وفزان!
    بعدها وصل المارشال بيترو بادوليو إلى طرابلس في 24 يناير 1929 لاستلام منصبه كحاكم عام لليبيا، وأصدر على الفور بيانا عاماً موجها إلى الليبيين في برقة ألقت به الطائرات في شكل منشورات فوق المدن والقرى في مختلف أنحاء الاقليم، تضمن البيان عرضا بالعفو عن كل من يسلم نفسه وسلاحه للسلطة الاستعمارية! كما ارسل بادوليو وفدا للتفاوض مع المجاهدين في برقة، الوفد الإيطالي قدم صيغة تقريرية لشروط ايطاليا ومن أبرزها شرط تسليم المجاهدين لنصف سلاحهم مقابل ألف ليرة للبندقية، ويضم نصف المجاهدين الآخر الذي احتفظ بسلاحه إلى تنظيمات تنشئها ايطاليا لفترة من الزمن يتفق عليها الى أن يتم إعداد المكان المناسب لإقامتهم وتموينهم ومراقبتهم، ولم تتضمن تلك الشروط أي حق سياسي لليبيين، وقد رفضها الزعيم البرقاوي عمر المختار بشدة كما عارض فكرة نزع السلاح من المجاهدين.نجح الطليان في عزل المجاهدين عن باقي السكان وتشويههم و تصويرهم بأنهم سبب الفوضى وعدم الاستقرار وفقا لتوجيهات المارشال بادوليو مثل ما الآن تركيا وكلاب تركيا من أخوان الشيطان في ليبيا تقوم بتشويه الجيش الوطني وجاء في رسالة وجهها الى نائبه غراسياني (حاكم برقة): “لابد من عزل تشكيلات المجاهدين عن الأهالي وذلك بإيجاد منطقة شاسعة بما فيه الكفاية ومحددة تفصل بعضهم عن بعض”. وبالفعل سيق الاهالي الى المعتقلات الجماعية والتي بلغ عددها اكثر من 13 معتقل كبير وايضا العديد من المعتقلات الصغيرة في برقة، ولم يبقى خارج المعتقلات الا من تحالف مع الطليان وجند ابناءه لخدمة الطليان! كما شكل غراسياني من الخونة والعملاء من سكان الغرب الليبي جهازا استخباراتيا كبيرا عٌرِفَ في تلك الفترة “بالقربة” انتشرو في كل ربوع الجبل الأخضر يرصد تحركات المجاهدين البرقاويين وقائدهم عمر المختار بشكل خاص. في 11 سبتمبر 1931 رصد أفراد من جهاز “القربة” ( أي عملاء ايطاليا الذين آتت بهم من الغرب الليبي) لمعرفة مكان تواجد عمر المختار ورفاقه فعندما تعرفوا علي مكان عمر أبلغوا الجيش الايطالي بذلك بمعني آخر فرمط افراد القربه في عمر المختار ووقع في الآسر بسببهم وكانت نهايته أشرف ألف مليون مره من نهاية المليشياوي رمضان السويحلي وهناك فرق كبير وكبير جدا بين من مات وهو يتزعم المجاهدين دفاعا عن ليبيا وأعني به عمر المختار وبين من مات هو خائن ليبيا ويتزعم مليشيات عميله للطليان زمان او عميل للاتراك اليوم وأعني به كل عميل خائن لتراب ليبيا الطاهر

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