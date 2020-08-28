بدء الاستعدادات لانطلاق مظاهرات مليونية في المنطقة الغربية

تستعد مجموعات من الحراك الشعبي الليبي، اليوم الجمعة، للخروج في مظاهرات مليونية في غالبية مدن الغرب الليبي.

ويسعى الناشطون، إلى أن تكون مظاهرات اليوم هي الأكبر والأوسع منذ بدء الحراك الشعبي يوم الأحد الماضي، حيث تستهدف المليونية المطالبة بتحسين الخدمات العامة والتصدّي للفساد إضافة إلى الإفراج عن المخطوفين الذين تم اعتقالهم أثناء المظاهرات في الأيام الماضية.

وفي السياق، تشهد العاصمة طرابلس منذ صباح اليوم الجمعة، انتشار أمني مكثف وإغلاق لبعض الطرق، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.