ليبيا تسجل قفزة في أعداد المتعافين من كورونا

سجلت ليبيا، الجمعة، قفزة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 101 حالة شفاء.

وأشار بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 225 حالة جديدة و130 حالة مخالطة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 12629 حالة، بينها 11093 حالة نشطة، و226 حالة وفاة، و1310 حالة شفاء.

وتشهد البلاد وضعا وبائيا حرجا بسبب تفشي الفيروس وإهمال المواطنين لطرق الوقاية منه، فضلا عن تهالك القطاع الصحي وتدهور خدماته.

