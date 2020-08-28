«الغنوشي»: تحدثت مع الرئيس التونسي حول إطلاق مبادرات تساعد ليبيا على «إطفاء الحريق»

قال رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، راشد الغنوشي، إنه ناقش العلاقات التونسية الليبية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ، متطرقا إلى المبادرات التي قد تطرحها بلاده لحل الأزمة الليبية.

وأضاف “الغنوشي، في كلمة متلفزة له، بثتها حركة النهضة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الرئيس قيس سعيد، استقبله أمس الخميس، وناقش معه الأوضاع العامة بالبلاد وسير عمل مجلس النواب والأحداث الجارية في المنطقة، موضحًا أن اللقاء تناول ما حدث من اضطراب في قائمة الوزراء بسبب خطأ بشري تم تصحيحه، على حد قوله.

وتابع:” تناولنا العلاقات التونسية الليبية وأهمية أن تقوم تونس بمبادرات في هذا الشأن تساعد الأشقاء الليبيين على إطفاء الحريق، وتطوير التعاون بين البلدين وفي الإقليم كله”، على حد قوله.

وكانت قد انطلقت عدد من المظاهرات ضد حكومة الوفاق، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

وتزامنت هذه المظاهرات مع احتجاجات مدينة الزاوية أيضا ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات ووزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.