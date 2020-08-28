هذا ما قاله حراك همة شباب بشأن مظاهرات اليوم

قال شباب حراك همة شباب، إن تعهد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بتوفير الحماية للمتظاهرين هو مجرد “حبر على ورق”.

وأكد الحراك في بيان نسب له وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن قمع المتظاهرين ليس حلا بل خيانة لليبيا، قائلا ” لن تنال من عزيمتنا محاولات إخماد التظاهرات بالرصاص، ونحن من نشكل النسيج الاجتماعي الليبي”

ودعا الحراك، “أبناء الوطن إلى الامتثال لقرار تمديد حظر التجوال”، قائلا “ذلك ليس تراجعا وإنما حرصا على سلامة الناس وعدم التعرض لخطر الاصطدام مع الجماعات المسلحة، واستغلال ذلك في إفشال الحراك السلمي”.

وكان الحراك قد دعا في وقت سابق الشباب في مدن الغرب الليبي للخروج اليوم الجمعة، في مظاهرات مليونية ضد الفساد.