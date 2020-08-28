قوة الردع الخاصة تصفي قيادي بارز تابع لقوات “غنيوة الككلي” ــ صورة

أكدت مصادر صحفية مطلعة أن قوة الردع الخاصة قامت بتصفية قيادي بارز في قوات غنيوة الككلي بالعاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر أن قوة الردع صفت القيادي “محمود الزاوى” احد اذرع قوات غنيوة الككلي التابع لـ الأمن المركزي أبوسليم .

وتنشط قوة الردع في الآونة الاخيرة بشكل مكثف بالعاصمة طرابلس، وبحسب مصادر اعلامية فقد قامت قوة الردع بتطويق المنطقة الممتدة من جزيرة الهاني إلى جزيرة فشلوم بالعاصمة طرابلس، بعد اشتباكات اندلعت بينها وبين قوات باب تاجوراء بمنطقة النوفليين.

كما وقع اشتباك مسلح في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة، بين قوة تابعة للردع الخاصة، وحرس وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، أثناء محاولة لاعتقال الأخير المتهم بالفساد.

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