قيس سعيد والغنوشي يبحثان طرح مبادرة تونسية تساعد الليبيين على «إطفاء الحريق»

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه بحث مع الرئيس قيس سعيد طرح مبادرة تونسية تساعد الليبين «على إطفاء الحريق».

وكشف الغنوشي إن العلاقات التونسية الليبية أخذت حيزا من الحديث الذي دار بينه وسعيد، مضيفا أن تلك المبادرة المزمع تقديمها تهدف إلى «تطوير العلاقات بين البلدين وفي الإقليم كله»، حسب تصريح عقب اللقاء، في مقطع فيديو منشور على صفحة الرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وفي 24 ديسمبر الماضي، طرحت الرئاسة التونسية فحوى «مبادرة للسلام» في ليبيا، بعد لقاء جمع بين سعيد وممثلين عن المكونات الاجتماعية في إطار المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

ودعا سعيد من خلال المبادرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي يفضي إلى إجراء انتخابات، كما شددت المبادرة على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا من الداخل، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبية موحدة، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة.

ثم زار الرئيس التونسي الجزائر في فبراير الماضي، حيث عارض عليها «مبادرة مشتركة» لحل الأزمة الليبية.

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