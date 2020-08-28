اجتماع لبحث تحديات العمل بالشركة الليبية النرويجية للأسمدة

شارك رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، علي حسن محمود، المدير التنفيذي لشركة يارا النرويجية للأسمدة سفين هسلتر، في اجتماع المساهمين والملاك للشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو).

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المالية والفنية واللوجستية، حيث قام المدير التنفيذي لشركة (لايفكو) بتقديم شرح مختصر لعرض مرئي أوضح من خلاله ما آلت اليه الشركة من أوضاع متردّية كشح للموارد المالية، وتدنّي في مستويات الإنتاج طوال السنوات الاخيرة بسبب المشاكل الفنية وعدم استقرار المنطقة، وتوقف عمليات الشركة نهائيا بسبب اقفال الحقول والموانئ النفطية، مما اثر سلباً على قطاع النفط والغاز الليبي بصفة عامة، وعمليات الشركة بصفة خاصة.

كما تمت مناقشة كل الخيارات الممكنة والمتاحة لدعم الشركة لتحقيق عوائد مالية تمكّنها من تغطية العجز المالي القائم، ولكي تساعدها في استمرارية العمليات واجراء اعمال الصيانة والعمرات اللازمة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات التي سيتم دراستها ومناقشتها في اجتماعات مستقبلية والتي سيتم من خلالها وضع رؤية استراتيجية وفنية وتسويقية، الهدف منها دعم الشركة في تحقيق إيرادات مالية تمكنها من اجتياز التحديات الراهنة.

الجدير بالذكر أن الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، هي شركة غرضها التجاري هو ملكية وتشغيل مرافق انتاج الأسمدة والغازات الصناعية ذات العلاقة، وإنتاج وبيع هذه المنتجات، حيث تساهم فيها المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 25% ، وبنسبة 25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبنسبة 50% مساهمة من شركة يارا.