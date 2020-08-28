سيالة يبحث مع نظيره الزامبي المستجدات الليبية

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الجمعة مع وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي.

وأوضح المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما ناقش الجانبان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين والاطمئنان على الوضع داخلهما وتنسيق الجهود في محاربة هذا الوباء في ظل التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي، بالإضافة لمتابعة الاستثمارات الليبية في زامبيا والعمل على المحافظة عليها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.