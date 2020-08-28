«دردور» من أسطنبول: الرهان على الفاسدين وتجاهل المظاهرات أمر مستغرب

اتهم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث”، حكومة الوفاق بالفشل؛ لاستعانتها بالفاسدين لحل أزمات ومعاناة المواطنين في العاصمة طرابلس واستمرار تجاهل التظاهرات الشعبية.

وقال فرج دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الحق: الرهان على الفاسدين بوضع حلول لمعاناة الناس هو الفشل نفسه، وتجاهل المظاهرة وقفل النفط وذكر السوري والسكوت عن الروسي أمر مستغرب” على حد قوله.

وكانت قد انطلقت عدد من المظاهرات ضد حكومة الوفاق، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

وتزامنت هذه المظاهرات مع احتجاجات مدينة الزاوية أيضا ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات ووزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.