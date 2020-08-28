الثني يبحث مع بوشناف الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة في بلديتي سرت والجفرة

ليبيا – ثمن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
الثني أطلع خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد خاصة في بلديتي سرت والجفرة وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وشدد على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.
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