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الثني يبحث مع بوشناف الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة في بلديتي سرت والجفرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الثني أطلع خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد خاصة في بلديتي سرت والجفرة وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وشدد على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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