الخارجية الروسية: تصريحات أطراف النزاع في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة

ليبيا – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات أطراف النزاع في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة حيث تدعو موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل عاجل.

زاخاروفا وفي إفادة لها أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية أضافت :”التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب تثير بعض التفاؤل، ندعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير من هذا العام والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510”.

وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

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