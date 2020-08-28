ليبيا الان

أردوغان والمشري يبحثان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بحضور رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب في إسطنبول.

 

جانب من لقاء المشري وأردوغان في انقرة

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للمشري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين تركيا وطرابلس.

وزعم الرئيس التركي خلال اللقاء بأن بلاده تساند الشعب الليبي وأنها تعمل على المساعدة في حلحلة المشاكل الخدمية التي تعاني منها ليبيا، دون أن يوضح هل للمرتزقة السوريين الذيت ترسلهم بلاده إلى ليبيا وبينهم متطرفون ومقاتلون سابقون بتنظيم داعش علاقة بحلحلة المشاكل الخدمية ؟!.

.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لَقَد بّليت لِيبِيا بِكِلَاب الْإِخْوَان تَنْبَح عَلِيّ الْجَيْش الليبي وتلعق نعال اردوغان والمشهد كالتالي طالما المشري في تركيا وباشاآغا في تركيا فسيتناوبان علي لعق نعال اردوغان اثناء مراسم تقديم الولاء والطاعه لكبير الجماعه وبعد لقاءات الكلاب بسيدها أصبح الواصف مخير عندما يريد التحدث عنهم سواء تقول حزب أخوان فرع ليبيا او تقول حزب كلاب اردوغان فرع ليبيا

    رد