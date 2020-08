أبوكراع يتحدث عن أحد مشاريع مياه الشرب في عهد النظام الجماهيري

استعرض المهندس

عمران أبو كراع، أمس الخميس، أحد مشروعات مياه الشرب في عهد النظام الجماهيري

وأوضح أبو كراع

في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن مشروع محطة زوارة لتحلية مياه

البحر كان من أرشيف المشروعات التي تمت خلال عهد النظام الجماهيري.

أكد المهندس أن

مدينة زوارة عانت هي والمناطق المحيطة بها من شح مياه الشرب ولمعالجة هذه الأزمة

تقرر إنشاء محطة تحلية بمدينة زوارة وبسعة إجمالية 40،000 متر مكعب يوميآ لتغذية

المدينة والمناطق المحيطة بها بالمياه المحلاة . ومن المشروعات المصاحبة تم تنفيذ

منظومة لنقل المياه الى المدينة والمناطق المجاورة.

وذلك على النحو

الاتي:

زوارة المدينة –

زلطن – أبو كماش

– راس جدير- غرباً

الجميل – رقدلين

– العسة – جنوباً

العجيلات –

الجديدة – الطويلة- شرقاً.

وكان أبو كراع

قد تحدث قبل ذلك عن مشروع مركب إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بمدينة

الزاوية، الذي كان يتكون من محطة لإنتاج

الطاقة الكهربائية ومحطة لإنتاج المياه المحلاة، ويقع على شاطئ البحر

لمدينة الزاوية بمنطقة الحرشة غرب مدينة طرابلس.

