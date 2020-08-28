«المشري» يبحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك» مع وزير الخارجية التركي

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تركيا.

وزعمت وسائل الإعلام، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك

وأشارت إلى الزيارة التي يجريها الرئيس إلى تركيا تأتي بدعوة من مجلس الأمة التركي.

وكان المشري قد التقى، أمس الخميس “مصطفى شنطوب” رئيس مجلس الأمة التركي، في مدينة إسطنبول، كما التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، في قصر “وحيد الدين” الرئاسي العاصمة التركية.

كما أفادت وكالة الأناضول التركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في أنقرة.

وبحسب ما نقلته الوكالة التركية عن وزارة الدفاع، الجمعة، فإن أكار استقبل ضيفه الليبي بمراسم رسمية في مقر الوزارة.

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا، على حد تعبير الوكالة.

وكانت قد انطلقت عدد من المظاهرات ضد حكومة الوفاق، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.