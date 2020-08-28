مصراتة تشهد أول مناظرة بين مترشحين لعضوية المجالس البلدية في ليبيا

شهدت قاعة الشهداء في مصراتة أمس الخميس، مناظرة بين ستة ممثلين عن قوائم المترشحين للمجلس البلدي مصراتة للعام الجاري.

وتعد أول مناظرة بين مترشحين لعضوية المجالس البلدية في ليبيا، وقد نظمها اتحاد طلبة جامعة مصراتة، وخصصوا مدة 90 ثانية لكل مترشح للإجابة عن السؤال المطروح عليه، مشترطين التزام المترشحين الحريات، وعدم استخدام خطاب التمييز والإهانة والتحريض على الكراهية، وتوظيف الدين.

وانقسمت المناظرة إلى محورين: «صلاحيات ومسؤوليات البلدية، والمسائل العامة»، وسمح لكل مترشح بحرية التعليق في نهاية كل محور، وقد نقلت المناظرة تلفزيونيا على الهواء مباشرة .

يذكر أن المجلس البلدي مصراتة رشح الأربعاء الماضي، ثلاث شخصيات للمشاركة في هذه المناظرة مع ثلاث شخصيات أخرى، وهم ممثلين عن المعتصمين والمطالبين بإسقاط المجلس.

وتشهد مدينة مصراتة خلافات حادة خلال الأيام الأخيرة بين الفاعلين الرئيسيين في المدينة على المستويين السياسي والأمني، ممثلين في المجلس البلدي والمجلس العسكري واتحاد الثوار ومجلس الحكماء والشورى والتجمع السياسي لنواب مصراتة، بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد والعاصمة طرابلس.

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