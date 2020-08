التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، الذي يزور

أنقرة حاليا، اليوم الجمعة، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لاطلاعه على آخر

مستجدات الأوضاع في ليبيا وتلقي توجيهات تركيا بشأن المرحلة المقبلة في البلاد

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم، إن “الجانبين تبادلا خلال

اللقاء وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا”.

وتأتي زيارة باشاغا لتركيا في وقت تعيش فيه ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس

غليانا شعبيا ضد الأوضاع المعيشية المتردية والفساد المستشري في حكومة الوفاق غير

المعتدة وعجزها عن إيجاد حلول للازمات الخانقة التي يعيشها المواطن.

وتحاول تركيا استغلال الأوضاع في ليبيا لصالحها من خلال إعادة شركاتها إلى

ليبيا مجددا لاستكمال مشاريع الكهرباء من ناحية، ومن ناحية أخرى لتثبيت حكم

الإخوان في ليبيا عن طريق إخماد الحراك الشعبي الرافض للوفاق وللأوضاع التي آلت

إليها البلاد.

The post باشاغا يلتقي آكار لاطلاعه على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24