“داخلية الوفاق” تقبض على مشتبه به بإطلاق النار على المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلقاء القبض على أحد المشتبه في تورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لها باشرت الاستدلالات معه بعد تحديد هويته والجهة التابع لها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المشتبه به سيُحال إلى النيابة العامة بعد انتهاء الاستدلالات اللازمة وفي المواعيد المقررة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وإحالة نتائج الاستدلالات إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكد البيان على ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين السلميين، وأهاب بالمتظاهرين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة والالتزام بمطالبهم العادلة بسلمية.

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