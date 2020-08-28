اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس .. وانباء عن تحشيدات كبيرة – فيديو

أشارت مصادر محلية إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة النوفليين بالعاصمة طرابلس.

وأشارت مواقع محلية إلى أن مجموعات مسلحة جابت منطقة النوفليين قرب منزل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بعد تبادل إطلاق نار بين مسلحين لأسباب غير معلومة.

وبحسب مصادر اعلامية فقد قامت قوة الردع بتطويق المنطقة الممتدة من جزيرة الهاني إلى جزيرة فشلوم بالعاصمة طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة اندلعت بينها وبين قوات باب تاجوراء بمنطقة النوفليين في الاربعة شوارع.

وذكرت مصادر محلية أن تحشيدات كبيرة جدا تشهدها المنطقة بعد التوترات التي حصلت مساء أمس.

كما وقع اشتباك مسلح في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة، بين قوة تابعة للردع الخاصة، وحرس وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، أثناء محاولة لاعتقال الأخير المتهم بالفساد.

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