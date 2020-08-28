العامة الكهرباء تبحث تطوير محطة جنوب طرابلس

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، رفقة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المهندسين وفريق من شركة جاليك التركية للطاقة، صباح اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لمحطة جنوب طرابلس.

وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الماضية مع شركات الطاقة التركية بشأن العمل على تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية والرفع من قدراتها الانتاجية لتغطية العجز الحاصل حاليا، لافتة إلى أن الزيارة جاءت بهدف للنظر في إمكانية توطين وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية نظراً لموقع جنوب طرابلس الذي يعتبر قريب من مركز الأحمال بالإضافة إلى توفر البنية التحتية لتزويدات الوقود والغاز وتصريف الطاقة من أجل تغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.