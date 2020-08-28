وزير الدفاع التركي يبحث مع نطيره البريطاني الوضع في ليبيا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية، مع نظيره البريطاني بن والاس، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية

وأفادت الوكالة التركية، اليوم، بأن وزير الدفاع التركي بحث مع نظيره البريطاني القضايا الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع شرق المتوسط ​​وليبيا.

وكانت وكالة الأناضول، قد قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن خلوصي أكار، التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في أنقرة.

وبحسب ما نقلته الوكالة التركية عن وزارة الدفاع، الجمعة، فإن أكار استقبل ضيفه الليبي بمراسم رسمية في مقر الوزارة.

وعقب المراسم، عقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا، على حد تعبير الوكالة.

وكانت قد انطلقت عدد من المظاهرات ضد حكومة الوفاق، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.