شركة الكهرباء تبحث إنشاء وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بالتعاون مع «جاليك» التركية

بحثت شركة العامة للكهرباء إماكنية إنشاء وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية في محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالتعاون مع شركة «جاليك» التركية للطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ووفد من «جاليك» المحطة اليوم الجمعة، حسب بيان شركة الكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه وقع الاختيار على موقع جنوب طرابلس لقربه من مركز الأحمال، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية لتزويدات الوقود والغاز الطبيعي وتصريف الطاقة.

ولفت إلى أن هذه الأمر يعتبر من الخطوات الهادفة إلى تغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية، الذي يحتاج إلى تضافر كل الجهود من الجهات المسؤولة في الدولة بشكل عاجل.

ويوم الإثنين الماضي تحدث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن حلول لأزمة الكهرباء في البلاد، خلال كلمة وجهها إلى الليبين، إذ قال إنه على تواصل مع الشركات الأجنبية من أجل العودة إلى ليبيا لاستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة.

وأكد السراج أن هناك ثلاثة مشاريع الثلاثة ستسفر عن إنتاج نحو ألفي ميغاوات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الجديد «بدأ في وضع خطة قصيرة المدى» لسد العجز الحاصل في إنتاج الكهرباء تبدأ بصيانة وإجراء عمرات لمحطات ووحدات توليد لإضافة نحو ألف ميغاوات للشبكة العامة.

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