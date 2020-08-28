تصفية “أبو فلغة” بوابل من الرصاص في مصراتة

أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين أقدموا على تصفية المليشياوي لؤي أحمد أبوفلغة بوابل من الرصاص، بمدينة مصراتة، في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ”الساعة 24″ أن المليشياوي أبوفلغة من مواليد يوليو 1999، ومن سكان منطقة كرزاز في مدينة مصراتة، وتم العثور على جثته صباح اليوم الجمعة، دون التوصل إلى أسباب تصفيته جسديا بهذه الطريقة.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة وقعت بين المليشيات المسلحة التابعة لحكومة “الوفاق” أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل عدد منهم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين «مليشيا الردع» و«مليشيات الأمن المركزي» بمنطقة النوفليين في العاصمة طرابلس، أمس الخميس، وبعدها طوقت «مليشيا الردع» المنطقة الممتدة من جزيرة الهاني إلى جزيرة فشلوم.

كما أغلقت أيضا مليشيات «الأمن المركزي» التابعة لعبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» مداخل منطقة أبوسليم بالسيارات المسلحة.