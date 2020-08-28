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الدولار يقود العملات الأجنبية للارتفاع في تداولات آخر الأسبوع

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في تداولات آخر الأسبوع أمام الدينار الذي سجل حالة تذبذب خلال الأيام الماضية نتيجة ما تشهده مدينة طرابلس من احتجاجات مطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين المستوى المعيشي.

وارتفعت قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار في ختام تداولات الخميس بمقدار قرشين مسجلا 6.370 دنانير فيما صعدت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.640 دنانير، وشملت حالة الصعود سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بــ 7.350 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد ارتفع سعر صرف الليرة على صعيد حوالات “طرابلس إسطنبول” بمقدار قرشين مسجلا 86 قرشا لليرة، فيما ارتفع سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي محققا 2.330 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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