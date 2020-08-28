الدولار يقود العملات الأجنبية للارتفاع في تداولات آخر الأسبوع

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في تداولات آخر الأسبوع أمام الدينار الذي سجل حالة تذبذب خلال الأيام الماضية نتيجة ما تشهده مدينة طرابلس من احتجاجات مطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين المستوى المعيشي.

وارتفعت قيمة سعر صرف الدولار أمام الدينار في ختام تداولات الخميس بمقدار قرشين مسجلا 6.370 دنانير فيما صعدت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.640 دنانير، وشملت حالة الصعود سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بــ 7.350 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد ارتفع سعر صرف الليرة على صعيد حوالات “طرابلس إسطنبول” بمقدار قرشين مسجلا 86 قرشا لليرة، فيما ارتفع سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي محققا 2.330 دينار.

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