حراك 23 أغسطس يعلن نقاط تجمع المتظاهرين

نعلمكم أنه تم تحديد أماكن التجمع للإنطلاق نحو ميدان الشهداء وهي مناطق شرق طرابلس ( ساحة أبوشوشة – تاجوراء).
مناطق غرب طرابلس(جزيرة نادي الشط – زاوية الدهماني) ( قاعة الشعب – حي الأندلس )
مناطق جنوب طرابلس ( جزيرة الفرناج ، جزيرة القدس)
كما حدد التجمع على تمام الساعة 2:00 ظهراً والإنطلاق على تمام الساعة 3:00 ظهراً.
يبدأ الحراك من تاجوراء مروراً بمناطق سوق الجمعة عرادة وصولاً بالهاني حتى ميدان الشهداء .
ومن قاعة الشعب مروراً بالمنصورة وصولاً بوسط المدينة حتى ميدان الشهداء .
ومن جزيرة الفرناج مروراً بطريق السكة وصولاً بجزيرة العريفي حتى ميدان الشهداء .
ومن جزيرة القدس مروراً بشارع الصريم وصولاً بشارع عمر المختار حتى ميدان الشهداء .
كما نأمل منكم إرتداء اللون الأبيض الذي يعبر على السلام ، وأخذ الإجراءات الوقائية بإرتداء الكمامات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك