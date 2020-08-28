ليبيا الان

حراك 23 أغسطس يعلن نقاط تجمع المتظاهرين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعلمكم أنه تم تحديد أماكن التجمع للإنطلاق نحو ميدان الشهداء وهي مناطق شرق طرابلس ( ساحة أبوشوشة – تاجوراء).
مناطق غرب طرابلس(جزيرة نادي الشط – زاوية الدهماني) ( قاعة الشعب – حي الأندلس )
مناطق جنوب طرابلس ( جزيرة الفرناج ، جزيرة القدس)
كما حدد التجمع على تمام الساعة 2:00 ظهراً والإنطلاق على تمام الساعة 3:00 ظهراً.
يبدأ الحراك من تاجوراء مروراً بمناطق سوق الجمعة عرادة وصولاً بالهاني حتى ميدان الشهداء .
ومن قاعة الشعب مروراً بالمنصورة وصولاً بوسط المدينة حتى ميدان الشهداء .
ومن جزيرة الفرناج مروراً بطريق السكة وصولاً بجزيرة العريفي حتى ميدان الشهداء .
ومن جزيرة القدس مروراً بشارع الصريم وصولاً بشارع عمر المختار حتى ميدان الشهداء .
كما نأمل منكم إرتداء اللون الأبيض الذي يعبر على السلام ، وأخذ الإجراءات الوقائية بإرتداء الكمامات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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