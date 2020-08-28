حراك 23 أغسطس يعلن نقاط تجمع المتظاهرين

نعلمكم أنه تم تحديد أماكن التجمع للإنطلاق نحو ميدان الشهداء وهي مناطق شرق طرابلس ( ساحة أبوشوشة – تاجوراء).

مناطق غرب طرابلس(جزيرة نادي الشط – زاوية الدهماني) ( قاعة الشعب – حي الأندلس )

مناطق جنوب طرابلس ( جزيرة الفرناج ، جزيرة القدس)

كما حدد التجمع على تمام الساعة 2:00 ظهراً والإنطلاق على تمام الساعة 3:00 ظهراً.

يبدأ الحراك من تاجوراء مروراً بمناطق سوق الجمعة عرادة وصولاً بالهاني حتى ميدان الشهداء .

ومن قاعة الشعب مروراً بالمنصورة وصولاً بوسط المدينة حتى ميدان الشهداء .

ومن جزيرة الفرناج مروراً بطريق السكة وصولاً بجزيرة العريفي حتى ميدان الشهداء .

ومن جزيرة القدس مروراً بشارع الصريم وصولاً بشارع عمر المختار حتى ميدان الشهداء .

كما نأمل منكم إرتداء اللون الأبيض الذي يعبر على السلام ، وأخذ الإجراءات الوقائية بإرتداء الكمامات.

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