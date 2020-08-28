تسجيل 355 إصابة جديدة في ليبيا، و 101 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاثمئة وخمس وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عقب سحب ثلاثة آلاف ومئة وأربع عشرة عينة.

وحسب بيان المركز فقد تماثل مئة ومصاب واحد للشفاء، بينما توفي سبعة آخرون.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى اثني عشر ألفا وستمئة وتسع وعشرين، منها أحد عشر ألفا وثلاث وتسعون حالة نشطة، ومئتان وست وعشرون حالة وفاة.

هذا وأعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الجمعة.

هذا وكان فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قد أعلن مساء أمس تسجيل ثلاث عشرة إصابة بالفيروس في بني وليد، من بينها حالات جديدة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في المدينة أصبح خطيرا جدا.

كما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس وهي من مدينة جالو.

وأكدت اللجنة في بيانها رقم سبعة على ضرورة توخي الحذر وعدم الاستهتار بهذا الوباء.

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