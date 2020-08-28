تعرض رتل وكيل “صحة الوفاق” لإطلاق نار

على وقع الاحتجاجات والتوترات التي تعيشها العاصمة طرابلس، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض رتل يقل وكيل وزارة الصحة محمد هيثم لإطلاق نار في منطقة النوفليين قتل وأصيب على إثره عدد من أفراد حراسته.

وأفادت عدة صفحات أن من قاموا بإطلاق النار على رتل محمد هيثم المُكون من مجموعة تتبع لغنيوة الككلي هم مجموعة تتبع لقوة الردع الخاصة في أربع شوارع النوفليين.

وبحسب ما نشره ناشطون على الفيس بوك فإن الرماية قتل فيها عنصر من قوة الردع ويدعى أبوبكر بوظهير وإصابة آمر الفرقة الأمنية محمد وفا، فيما نعت صفحات تابعة للأمن المركزي أبوسليم مقتل عنصرين من حرس هيثم وهما هشام الشريف ومحمود الزاوي.

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