تردي أوضاع “لايفكو” على طاولة صنع الله

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، رفقة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن محمود، والمدير التنفيذي لشركة يارا النرويجية للأسمدة هسلتر إلى جانب انضمام الشركة الليبية النرويجية للأسمد، للاجتماع عبر تقنية مكالمة الفيديو، سبل التعاون والتنسيق بين الوطنية للنفط والليبية للاستثمار وشركة يارا النرويجية، لدعم الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجهها نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وناقش الاجتماع الجوانب المالية والفنية واللوجستية بين الشركات، ومن جانبه قام المدير التنفيذي لشركة (لايفكو) بتقديم شرح مختصر لعرض مرئي أوضح من خلاله ما آلت إليه الشركة من أوضاع متردّية كشح للموارد المالية، وتدنّي في مستويات الإنتاج طوال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب المشاكل الفنية وعدم استقرار المنطقة، وتوقف عمليات الشركة نهائيا بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.

وخلص الاجتماع إلى تقديم جملة من القرارت والتوصيات التي سيتم دراستها ومناقشتها في اجتماعات مستقبلية ووضع رؤية استراتيجية وفنية وتسويقية، لدعم الشركة في تحقيق إيرادات مالية تمكنها من اجتياز التحديات الراهنة.

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