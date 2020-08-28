«سيالة» يناقش مع «مالانجي» تطوير الاستثمارات الليبية في زامبيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا صباح اليوم الجمعة مع وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي.

قالت “خارجية الوفاق” في بيان: “تناول الاتصال تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار” وفق قولها.

أضافت: “كما ناقش الجانبان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين والاطمئنان على الوضع داخلهما وتنسيق الجهود في محاربة هذا الوباء في ظل التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي وجمهورية الصين الشعبية بالإضافة لمتابعة الاستثمارات الليبية في زامبيا والعمل على المحافظة عليها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين” وفق تعبيرها.