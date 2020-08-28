تسجيل 35 حالة اشتباه لمخالطين في شحات

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة شحات تسجيل خمس وثلاثين حالة اشتباه من أصل مئة وسبع وستين عينة لمخالطين تم فحصها أمس، حيث جاءت نتائج مئة واثنتين وثلاثين عينة منها سالبة.

فريق الرصد قال في نشرته اليومية أمس حول الوضع الوبائي في المدينة، إن ثلاثا من حالات الاشتباه تمت إحالتها إلى المستشفيات الإيوائية، واثنتين وثلاثين حالة إلى الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن حالات الحجر المنزلي تتم متابعتها وفق جدول معد من قبل فريق الرصد، وهي حالات ظهرت نتيجة تحاليلها موجبة ولم تظهر عليها أعراض.

هذا وتم الكشف أيضا على إحدى وأربعين حالة من مختلف مدن الجبل الأخضر، كما تماثلت إحدى عشرة حالة بالحجر المنزلي للشفاء.

كما طالب فريق الرصد والتقصي في شحات المواطنين بالابتعاد التام عن المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها، موضحا أن الوباء خطير ولا يرأف بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

من جهة أخرى أكد فريق الرصد والتقصي في نداء وجهه للمواطنين، أن مخزون الفريق من مواد التشغيل والمحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس ومواد التعقيم والكمامات لا يكفي لأكثر من عشرة أيام قادمة، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالتباعد والحجر، وأن من تظهر عليه أعراض الإصابة هو فقط من عليه الحضور إلى مركز الرصد للكشف وإجراء التحاليل، كي لا يتم إهدار مواد التشغيل في غير محلها.

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