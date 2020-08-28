الحاسي: فيروس كورونا لم يصل بعد إلى ذروته

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن فيروس كورونا لم يصل بعد إلى ذروته، موضحا أن أعداد المرضى والوفيات في ارتفاع مستمر، كما نصح الحاسي وهو في الحجر المنزلي باتباع الإجراءات المنصوص عليها من قبل اللجنة للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن حالته الصحية في تحسن رغم إصابة بعض أفراد أسرته بالعدوى.
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قناة ليبيا
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