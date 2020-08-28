المستشفي العسكري في إجدابيا يرفض استقبال حالات حرجة بكورونا بسبب امتلاء أسرة العناية

قال مدير المستشفى الميداني العسكري المخصص للمصابين بفيروس كورونا في إجدابيا، عبدالعالي الزقزاق، إن أسرة العناية بالمستشفى امتلأت عن آخرها، «الأمر الذي جعلنا اليوم نرفض استقبال مصاب في حالة حرجة»، مضيفا أن العناية بها 9 أسر فقط وجميعها ممتلئة بحالات حرجة.

وتابع الزقزاق، في تصريحات لـ«الوسط»، أن حالات الإصابة بالفيروس في المدينة في تزايد مستمر وسريع، مضيفا أن المستشفى امتلأ بالحالات.

وأضاف قائلاً «ليس بين أيدينا أي حل لأن سعة المستشفى لم تعد تحتمل زيادة حالات».

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