«العكروت»: لو كانت هذه الأرتال محملة بالقمامة لكان خيراً للمواطنين

أعرب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، عن استيائه من انتشار الأرتال المسلحة داخل العاصمة طرابلس، بغية منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن رأيهم ومطالبهم بحرية.

قال “العكروت” معلقاً على صورة لانتشار أرتال مسلحة داخل طرابلس، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم، قائلاً: “ماذا لو كانت هذه السيارات المدججة بالسلاح والجنود، محملةً بالسيولة للبنوك، لو كانت محملة بالقمامة من الشوارع، لو كانت محملة باللقاحات والادوية للمستشفيات، لو كانت محملة بالمعونة والماء والغطاء للمهجرين والنازحين والمحتاجين، لو كانت محملة بالكراسات والكتب والاقلام، لو كانت محملة بالمراجيح والبالونات والالعاب لحدائق الاطفال، لو كانت محملة بالفسائل والشتلات لتعمير الحدائق، لو كانت محملة بمعدات بناء محطات كهرباء جديدة، لو كانت محملة باجهزة وانابيب مد المياه للناس، لو كانت محملة بجوازات السفر لتوزيعها على الناس، لو كانت محملة بالقطران والحصى لرصف الطرق وتعبيد الحفر، لو كانت محملة باعمدة الاناره لانارة الطرق والشوارع”.

أضاف “العكروت”: “لو كانت هذه السيارات محملة بما ذكرناه، لن يخرج مواطنٌ واحدٌ ليصرخ ويبكي ويهتف، ولما كانت هناك حاجة لخروجها تحمل الموت للناس” وفق تعبيره.