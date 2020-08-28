الولايات المتحدة تؤيد وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأميركية خلال اجتماع للدول المشاركة في عملية برلين للسلام الخاصة بليبيا برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط لتلبية الاحتياجات الملحة لليبيين.
وأكد النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لتحقيق الزخم، من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة ، لتحقيق حل سياسي سلمي يحافظ على السيادة الليبية.
وأكدت الولايات المتحدة خلال الاجتماع على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في سعيه إلى نزع السلاح واستئناف إنتاج النفط الذي يسمح بتدفق الإيرادات إلى جميع الليبيين وإيجاد حل سياسي للصراع، وطالبت الولايات المتحدة باحترام دعوة الشعب الليبي للأطراف الخارجية للامتناع عن الإجراءات التي قد تقوض وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
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