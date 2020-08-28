الولايات المتحدة تؤيد وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأميركية خلال اجتماع للدول المشاركة في عملية برلين للسلام الخاصة بليبيا برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط لتلبية الاحتياجات الملحة لليبيين.

وأكد النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لتحقيق الزخم، من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة ، لتحقيق حل سياسي سلمي يحافظ على السيادة الليبية.

وأكدت الولايات المتحدة خلال الاجتماع على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في سعيه إلى نزع السلاح واستئناف إنتاج النفط الذي يسمح بتدفق الإيرادات إلى جميع الليبيين وإيجاد حل سياسي للصراع، وطالبت الولايات المتحدة باحترام دعوة الشعب الليبي للأطراف الخارجية للامتناع عن الإجراءات التي قد تقوض وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

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