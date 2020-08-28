فنان الشارع بانكسي يمول سفينة إنقاذ مهاجرين بإدراة مجموعة ناشطين نسويين

أشارت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية إلى أن فنان الشارع بانكسي مول سفينة جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. ويطلق على السفينة اسم “لويز ميشال” تيمنا بناشطة أناركية (فوضوية) فرنسية من القرن التاسع عشر. ومن اللافت أن القيمين على هذه السفينة هم مجموعة ناشطين نسويين يعتبرون إنقاذ المهاجرين كفاحا ضد الفاشية والعنصرية، ونظرا إلى أنه مشروع نسوي، لا يحق إلا لأفراد الطاقم النسائي التحدث نيابة عن سفينة “لويز ميشيل”. تجدر الإشارة إلى أن السفينة لا تزال في عرض البحر للبحث عن ميناء يستقبل المهاجرين.

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