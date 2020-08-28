الثني يتابع مع بوشناف الأوضاع الأمنية في البلاد

ثمن رئيس الحكومة عبد الله الثني دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده أمس في مكتبه بمدينة بنغازي مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

واطلع الثني خلال الاجتماع على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما بالشكل الأمثل لضمان عدم وقوع أي خروقات.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية أفضل تمثيل.

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