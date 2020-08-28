الثني يتابع مع بوشناف الأوضاع الأمنية في البلاد

ثمن رئيس الحكومة عبد الله الثني دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده أمس في مكتبه بمدينة بنغازي مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.
واطلع الثني خلال الاجتماع على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما بالشكل الأمثل لضمان عدم وقوع أي خروقات.
هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية أفضل تمثيل.
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